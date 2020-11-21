Sergen Yalçın: Yediğimiz goller bize yakışmadı

İlk yarıda muhteşem oynadıklarını belirten Sergen Yalçın, 3-0 öne geçtikten sonra laubali hareketlerde bulunduklarını söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyan ve 73. dakikada skoru 3-0'a getiren siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında son anlarda adeta acel terleri döktü.

Gulbrandsen'in gollerine engel olamayan Beşiktaş, zor da olsa maçı 3-2 kazanmayı başardı.

"BİZE YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemli, 3 puanla ayrılmamız çok önemliydi. Eksiklerimiz var ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İlk yarı özellikle muhteşemdi. 3-0'dan sonra laubali davranışlar iki gol yememize sebep oldu. Son bölümde 10 kişi kalan rakibe karşı yediğimiz iki gol yakışmadı. Oynayan oyuncuların performansından memnunum." dedi.

"HAFTAYA ROSIER İLE N'SAKALA GELİYOR"

Eksik oyuncuların sorulması üzerine ise Beşiktaş çalıştırıcısı, "Haftaya Rosier de N'Sakala da geliyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Birileri var, birileri yok. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Bu şartlarda futbol oynamak çok zor. Atmosfer yok. 1 senedir seyirci yok. Maç kazanmak çok zor. Oyuncuları konsantre etmek zor. Aileleri dışarıda. İyi mücadele ediyoruz. Belli bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi derbiye hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.