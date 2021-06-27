Sergen Yalçın: Yeni sezonda hedefim yine şampiyonluk

Sergen Yalçın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, “Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta görevine devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda da şampiyonluk istiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmenin ardından kurmaylarıyla konuşan siyah-beyazlı teknik adamın, “Sezonu çifte kupayla kapattım diye kimse doyuma ulaştığımı sanmasın. Aksine yine aynı hırs ve istekle yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

“BİZ YİNE LİGİN EN İYİ FUTBOLUNU OYNAMAK ZORUNDAYIZ”

Özellikle teknik ve taktik olarak yine aynı şekilde tempolu oynayan bir takım kuracaklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın şöyle devam etti:

“Biz yine ligin en iyi futbolunu oynayan ekibi olmak zorundayız.

Şampiyonlar Ligi olduğu için bu iş çok kolay değil... O nedenle kadro yapılanması çok önemli. Bu yüzden bizim, kontrattan önce, başarı getirecek bir kadroya ihtiyacımız var dedim."





“BENİM HEDEFİM YİNE ŞAMPİYONLUK”

Milliyet'in haberine göre, Sergen Yalçın, "Benim hedefim yine şampiyonluk. Hedefim Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz kadar ilerlemek. Beşiktaş’a yine güzel günler yaşatmak istiyoruz.

Şampiyon olduk diye kenara çekilecek değilim. Ben bu sene de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.