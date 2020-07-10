Sergen Yalçın: Yeni yabancı kuralı inanılmaz mantıksız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı kararını eleştirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, federasyonu açık bir dilel eleştirdi.

Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

"BU KARARI KİMLER ALDI?"

"Yabancı oyuncu konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler oturup aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Hersek Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak..."





"BU KURALIN OYUNCU YETİŞTİRMEYLE ALAKASI YOK"

"Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralın oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. İnanılmaz mantıksız bir karar. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var, onlar da konuşsun."