Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönme kararı aldı. Yalçın'ın yeni görevi sosyal medyadan duyuruldu.

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

9 Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih eden Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. Sergen Yalçın bu teklifi reddetti ve yeni bir maceraya yelken açtı.

Yorumculuk yapacak

Sergen Yalçın'ın sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacağı açıklandı.

Bu olayın ardından Beşiktaş taraftarı büyük şaşkınlık yaşadı. Herkesin teknik direktörlüğe devam etmesini beklediği Sergen Yalçın, sosyal medyadan da eleştirildi.