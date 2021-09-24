Sergen Yalçın: Zor bir süreçten geçiyoruz

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sakatlıklarla ilgili, "Sakatlık olsun, skorlar olsun, oyunlar olsun hep başka yerlere bağlıyoruz ama bu fazla maç oynamaktan da, zeminden de olabilir." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oldu.

11 eksikle maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadelede 1-0 öne geçse de 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, "Altay ve Mustafa hocayı tebrik ederim. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik.





"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve cumartesi de devam edecek gibi gözüküyor. Pjanic de salı ve cumartesi olmaz, zannetmiyorum. Olduğu kadar.

Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınızda kolay değil. Sürekli aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Rotasyon yapıyoruz, vay öyle mi oynanır, vay böyle mi oynanır. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor.





"OYUNCULARIN KENDİLERİNE BAKMADIĞINA KATILMIYORUM"

Aynı grupla bu maçları oynayamazsın, bütün takımı kullanman gerekiyor çünkü biz takımız, herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bunu da atlatırız, kimsenin şüphesi olmasın.

Sakatlık olsun, skorlar olsun, oyunlar olsun hep başka yerlere bağlıyoruz ama bu fazla maç oynamaktan da, zeminden de olabilir. Oyuncuların kendine bakmadığına katılmıyorum. Konuyla ilgili yorum yaparken, önce hakim olmanız gerekiyor.

Bizde hiçbir konuya hakim olmadan çok yorum yapılıyor. Biliyormuş gibi konuşuluyor. Oyuncularımızın hepsi profesyonel. Bizde fazla sakatlık oldu, sezon başı, kısmet böyleymiş.

"GÖRDÜN MÜ PJANIC'İ NİYE OYUNDAN ÇIKARDIĞIMI"

Geçen Pjanic'i 65'te oyundan çıkardım, niye çıkardın dediler. Gördün mü niye çıkardığımı?

Ajax maçına Batshuayi döner, Larin döner, Rosier zaten cezalı, döner, belki bir de Necip dönebilir, bu kadar. Bugün Pjanic de sakatlandı, olmaz." ifadelerini kullandı.