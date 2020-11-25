Sergen Yalçın'dan 4-3 motivasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de kalecisiz 4-3 yendikleri maçın görüntülerini izleterek oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Dev derbiye sayılı günler kala oyuncularını motive etmeye çalışan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ilginç bir yönteme başvurdu.

48 yaşındaki teknik adamın, 2005 yılında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de kalecisiz 4-3 yendikleri maçın görüntülerini oyuncularına izlettiği öğrenildi.

"SİZDEN BÖYLE YÜREKLİ OYNAMANIZI İSTİYORUM"

Özellikle yabancı futbolculara maç hakkında detaylar veren Yalçın, "Ben o maçta kulübedeydim. Şimdi ise teknik adam olarak kulübede yer alacağım. Biz o tarihte zoru başardık. Yine başarabiliriz. Sizden böyle yürekli oynamanızı istiyorum." dedi.

"SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ"

Sergen Yalçın o maçta kaleci Cordoba'nın atıldığını söyleyerek, "Kaleye forvet oyuncusu Pancu geçti. Deplasmanda oynuyorduk ve 10 kişi kalmıştık. Buna rağmen maçı çevirmesini bildik. Her şey aleyhimize olmasına rağmen kazandık. Siz de bu maçı kazanarak tarihe geçebilirsiniz. Size güveniyorum." diye konuştu.