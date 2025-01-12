Beşiktaş, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Bodrum FK’yı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından ise teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Ekol TV'de açıklamalar yaptı.

Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşme yapmadığını belirterek çıkan iddiaları yalanladı.

"BENİMLE ALİ BEY NİYE GÖRÜŞSÜN?"

Sergen Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Bugün Fenerbahçe ile yapılan haberin artık yalan olmasını konuşmuyorum. Bir de ahlaksızca. Çünkü antrenörü olan bir takım. Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla. Çok ahlaksızca haberler yapılıyor. En azından inandırıcılığı olan haberler yapın.