Sergen Yalçın'dan Antalyaspor maçı sonrası açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

"KAOS ORTAMINDA OYUNCULARIN DENGESİ BOZULDU"

Kaos ortamını yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "Geceyi anlatmak çok zor. Çok eksiğiz. yeri dolmayacak sağ bekimiz, yeri dolmayacak stoperimiz sakatlandı. Kaos ortamında onu oraya, bunu buraya çek... Kenarda biz de sıkıntı yaşadık. Kaos yaşadık. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamda oyunu yönetmek çok zor. Sürekli oyuncuların yerini değişirdik. Sağ beke kimi aldık, onu da hatırlamıyorum bir ara. Kaos ortamında bizim ve oyuncuların dengesi bozuldu. Göreve başladığımdan beri böyle bir kaos yaşamadım." dedi.





"ALLAH OYUNCULARA KOLAYLIK VERSİN"

Sakat oyuncular için konuşan Sergen Yalçın, "6 sakat var, 4'ü salı ve cuma olmaz. Welinton, Rosier belki döner. Necip ile Mehmet Topal da oynamaz. Çok enteresan sakatlıklar, sezon başında bu kadar... Necip'in sakatlığı ciddi, 3-4 haftalık bir durumu var. Çok maç oynayacağız. Allah oyunculara kolaylık versin." ifadelerini kullandı.



