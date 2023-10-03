Sergen Yalçın bombayı patlattı: Montella ve Kuntz'u tasvip etmiyorum Teknik Direktör Sergen Yalçın katıldığı canlı yayında "Stefan Kuntz ve Montella'yı tasvip etmiyorum Başarıları, seviyeleri, meziyetleri belli. Ancak böyle olunca Türk hocaları yetersizleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Aralık 2021'den bu yana takım çalıştırmayan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, tv100'de Candaş Tolga Işık Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Yalçın, uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu.

50 yaşındaki futbol adamı, Beşiktaş dönemi ve A Milli Futbol Takımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olmak, kolay değil"

Şampiyon olmanın kolay olmadığını söyleyen Yalçın, şunları dedi:

Çalışmıyoruz ama tatildeyim. Geziyorum. Maçları takip ediyorum. Ekip sürekli çalışıyor zaten. Beşiktaş'taki şampiyonluğun ne kadar zor olduğunu, herkes şu an daha iyi anlıyordur herhalde. Şampiyon olmak, kolay değil. Bizim için iyi bir sınavdı.

"Beşiktaş taraftarı, her zaman arkamdaydı"

Sergen Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

Beşiktaş taraftarı, her zaman arkamdaydı. Onlara binlerce kere teşekkür ederim. Taraftarla ilgili bir derdimiz yok. Sonuçlar, maalesef seni orada tutamıyor bir süre sonra. Ülke futbolunda her şey çok çabuk unutuluyor. Ayrıldığım kulüplerle ilgili hiçbir zaman bir yorum yapmadım. Çünkü bunlar, özel mevzular. Bunları, televizyonda veya dışarıda anlatmak çok sağlıklı değil. Onlar anlatıyorlar gerçi. Televizyonda 3-5 tane şakşakçıları var. Onlar, 'Sergen Hoca, takımı kampa götürmedi' diyorlar. Pandemiden dolayı kampı iptal etmek zorunda kaldık. Birilerini korumak için haber yapmak habercilere yakışmıyor. Kendi işinizi yapın.

"Beraberiz, devam ederiz' demekle olmuyor o işler"

Başkan Ahmet Nur Çebi'ye eleştiride bulunan Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Beraberiz, devam ederiz' demekle olmuyor o işler. Başkan şampiyon olmadan önce nisan ayında da söylemişti. 'Anlaşalım, yeni sezon kontratı yapalım' demişti ama sonra kimse kontrat yapmadı. Çünkü şampiyonluk belirsizdi. Olmazsak paketleriz, olursak bakarız.

"Avrupa'da takip ettiğimiz çok oyuncu var"

Ekibinin çalışmalara devam ettiğini belirten Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Ekibim ve scout ekibimiz çalışıyor. Çalışmaya devam ediyorlar. Avrupa'da takip ettiğimiz çok oyuncu var. Antalyaspor'un santrforu, bizim çok takip ettiğimiz bir oyuncu. O çocuk, bizim listemizde ilk 3'teydi. Adana Demirspor'un son aldığı stoper, bizim takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Müthiş bir oyuncu aldılar. Olympiakos'tan aldılar.

"Şampiyonlar Ligi, bizi mahvetti"

Beşiktaş'ta yaşadığı Şampiyonlar Ligi serüveni hakkında ise Sergen Yalçın, şu açıklamayı yaptı:

Şampiyonlar Ligi, bizi mahvetti. Ajax, Dortmund ve Sporting ile oynadık. Ajax'ın o sezon 9 tane oyuncusu, Avrupa'nın büyük kulüplerine gitti. Dortmund'da Haaland, Bellingham falan vardı zaten. Sporting'de de aynı şekilde. Gruplar açıklandığında, 'Çok zor gruba düştük' dedim. Tempo, bizi çok zorladı. Dortmund maçından sonra 15 tane sakat verdik.

"Stefan Kuntz ve Montella'yı tasvip etmiyorum"

Vincenzo Montella'nın milli takımın başına gelmesi hakkında konuşan Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı: