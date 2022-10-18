Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına cevap

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, taraftarların Trabzonspor maçında ismini haykırması üzerine açıklama yaptı. Deneyimli hoca çekimser kalmayı tercih etti.

Süper Lig'de 10'uncu hafta tamamlanırken Beşiktaş, topladığı puanlara rağmen sahada istenileni veremiyor.

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulunmuştu.

"Bana yakışmaz"

Milliyet'te yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, taraftarın bu isteğinin ardından bir açıklama yaptı.

"Taraftar istediğini bağırır engelleyemezsiniz." diyen Sergen Yalçın, "Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig’den geldiler. Hepsi de önemli isimler... Kariyerleri de bunun en büyük göstergesidir." şeklinde konuşarak Valerien Ismael'e saygısızlık yapmak istemedi.

Öte yandan Sergen Hoca, Beşiktaş taraftarının Fransız hocaya sabır ve anlayış göstermesini de önererek şimdilik çekimser kalmayı tercih etti.