Sergen Yalçın'dan Beşiktaş kararı

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Beşiktaş'ta yeni yönetimin ilk işi, teknik direktör konusu.

Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın'ın kamuoyundaki, "Mayısta çalışmaya sıcak bakıyor" yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğu ve bunu da ilettiği ifade edildi.

Bugün tarafların masaya oturup takım planı, yapılacak transferler, gidecek oyuncular ve sözleşme süresi konularında görüşecekleri kaydedildi.

YILBAŞINDAN SONRA...

Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda 1 yıllık kontratlar tercih eden 52 yaşındaki hocanın aksine Serdal Adalı, 3.5 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, kendisine sunulan şartlara "Evet" derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve halihazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe de ekibinde yer alacak.

TOPRAKTEPE'DEN RAPOR: "3-4 TAKVİYE GEREKLİ"

Adalı, beklendiği gibi dün ilk iş olarak soluğu Ümraniye'de aldı. Takım ve teknik ekip ile bir toplantı yapan Adalı, şu anki teknik direktör Serdar Topraktepe ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Topraktepe'nin, bundan sonraki süreçte kendisine ekipte görev verilsin verilmesin, her karara saygı duyacağını söylediği ve "Başkanım, takıma 3-4 takviye gerekli. Özellikle iki kanat ve bir forvet" dediği öğrenildi.

ADALI TRANSFER İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

Yalçın ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Kara Kartal'ın yeni başkanının, bu hafta içerisinde tecrübeli çalıştırıcı ile yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi.

Tarafların bu görüşmede beklentilerini ve düşüncelerini dile getirecekleri, bunun sonucunda büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı bildirildi. Adalı'nın, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına tüm imkanları seferber edeceği konuşuluyor.

"BİZ BU TAKIMI EN İYİ NOKTALARA TAŞIRIZ"

Yalçın'ın ekibinden antrenör Murat Şahin, seçim sonrası, "Biz göreve gelirsek taraftarımızla bu takımı en iyi noktalara taşırız." ifadeleriyle bir anlamda anlaşmayı doğrulamıştı.

Bu arada Sergen Yalçın'ın, atletik performans antrenörü Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ü ekibine dahil ettiği öğrenildi. İki isim de deneyimli hocayla Antalyaspor'da görev yapmıştı.