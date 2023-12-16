Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri: Dönecek mi Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla ilgili gelen soruya cevap verdi.

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Süper Lig'de zor zamanlar geçiren ve yeni yönetimiyle birlikte yeniden ayağa kalkmak isteyen Beşiktaş'ta geçici olarak göreve gelen Rıza Çalımbay'ın da koltuğunun tehlikede olduğu iddia ediliyor.

Derbinin kaybedilmesinin ardından b planını da düşünen Hasan Arat ve kurmaylarının yabancı hoca istediği bilgisine ulaşılırken, Sergen Yalçın'ın da adı kulislerde geçiyor.

Beşiktaş iddiaları soruldu

A Spor'un haberine göre; başarılı teknik adam, "Beşiktaş'la adınız geçiyor. Ne söylemek istersiniz?" şeklinde gelen soruyu şöyle yanıtladı:

Bunu daha önce bana Fenerbahçe için sorduğunuzda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır.

"Takımın başında Rıza Hoca var"