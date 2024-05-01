Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'la isminin anılması üzerine "Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonun bitmesine 4 hafta kala görev yaptığı Antalyaspor'la 45 puanda 10. basamakta bulunan Sergen Yalçın, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'de canlı yayında konuşan Yalçın, Beşiktaş'la isminin anılması hakkında da görüşlerini bildirdi.

"Sezonun bitmesini bekliyorum"

Sezonu bitirmeden herhangi bir takımla görüşme yapmak istemediğini söyleyen 51 yaşındaki teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Ben etik olarak sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, önümüzde daha 4 maç var. Ligin bitmesine daha bir ay var. Antalyaspor'la veya başka bir takımla görüşmedim. Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum ben. Ekibimle de bunları paylaşmam gerekiyor. Daha bir toplantı yapmadık. Kafamızda herhangi bir plan, program yok. Bir ay sonra falan bunlar artık daha çok ön plana çıkar çünkü şu anda maçlar oynanıyor. Sosyal medyada benim ağzımdan çıkan birçok yazı var. Lütfen bu yazılara itibar etmeyin. Benimle hiçbir ilgisi yok. Sosyal medya da kullanmıyorum ben. Kirli bilgiler dolaşıyor ortalıkta. Benim bu işlerle bir ilgim yok.

"Taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok"

Program moderatörünün, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için konuşan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: