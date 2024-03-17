Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: Daha iyi ağırlanmak isterdim Beşiktaş'ı 2-1 yenen Antalyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun." dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar 2-1 mağlup olarak 3 puanı Antalyaspor'a kaptırdı.



Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Normalde böyle goller olmaz maçlarda"

İlk yarıda oyunu kontrol ettiklerini söyleyen Yalçın şunları ifade etti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Böyle deplasmanlarda böyle goller takımı çok düşürür. İkinci yarıda oyunun hakimi rakibimizdi, çok pozisyonlar buldu. Büyük maçlarda oyuncularımız iyi konsantre oluyor ancak sonlandıramıyorlardı. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. İzni biraz fazla verdik takıma, dinlensinler."

Penaltı cevabı

Son dakikalarda geçersiz sayılan penaltı pozisyonu için konuşan Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu." ifadelerini kullandı.

"Daha iyi ağırlanmak isterdim"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın şöyle konuştu:

"Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz. Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun."

"Bugün itibarıyla şans bizden yanaydı"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın şunları söyledi:

“İlk yarı tamamen kontrolümüzde geçti. Çok iyi oynadık. Özellikle geçişleri iyi yaptık. Merkezi iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilir bir goldü. Attığımız penaltıyı çok görmedim. Penaltı mıydı değil miydi görmedim. İlk yarı böyle bitti. Yediğimiz şok gol çok zor bir gol. Zor bir zaman diliminde takımı moralini bozdu. Motivasyonu düşürdü. İkinci yarı rakibimiz daha iyi oynadı. İkinci golü de bulabilirlerdi. Son dakikada verilen penaltı, atılamayan penaltı bizim adımıza şans. Bunlar olabiliyor. Bugün itibarıyla şans bizden yanaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Oyuncular öz veriyle oynuyor. Ligi ilk 10 sıra içinde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum”

Beşiktaş ile ilgili sorulara cevap vermek istemediğini de belirten Yalçın, “Oranın bir hocası, bir başkanı var. Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Yorum yapmam doğru olmaz. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum” diye konuştu.

“Anadolu takımları maddi anlamda zor durumda”

Sergen Yalçın, transfer döneminde transferi açamadıklarını hatırlatarak şu şekilde konuştu:

“En iyi oyuncumuz gitti. Bizim başımıza geliyor böyle şeyler. Ülkenin hassas noktalarına dokundu ve göndermek zorunda kaldık. Öyle olması gerekiyordu. Antalyaspor’u ekonomik olarak sıkıntıya sokmak istemedik. Elimizdeki takımla kümede kalabilir miyiz dediler. Ben de kalabilirim dedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an 41 puanımız var. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben de istiyorum geniş bir kadro ancak işimiz elimizde olanla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Kolay değil buralarda çalışmak. Anadolu takımları maddi anlamda zor durumda. Gelirleri arttırmak lazım. İyi kadrolar kuramaz. Bu durum kaliteli oyun oynanmasını engeller. TV gelirlerinin biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Euro’dan dolayı”

Taraftarların kendisini tribüne çağırmasını bekleyip beklemediğiyle ilgili gelen soruya Yalçın, “Daha güzel ağırlanmak isterdim. Burada oynadık, burada kupalar kazandık. Tarihin en uzun sezonunda pandemi döneminde kupalar kazandık. Daha iyi ağırlanıp gururumuz okşanırdı. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın yarın yoksun” cevabını verdi.