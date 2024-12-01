Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a ilk cevap: Kafamda çözülmesi gereken şeyler var

Haber Merkezi

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, gözünü eski teknik direktörü Sergen Yalçın’a çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, kritik Fenerbahçe derbisine deneyimli teknik adamla çıkmayı hedefliyor.

Başkan Hüseyin Yücel’in talimatıyla, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar’ın Sergen Yalçın’la bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Görüşmede Uçar, "Sergen kardeşim, bu zorlu süreçte sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı, derbiye seninle çıkmak." ifadelerini kullandı.

TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Görüşmede Yalçın, Uçar’ın teklifine olumlu yaklaşsa da bazı soru işaretlerini dile getirdi. Deneyimli teknik adamın yanıtı şu şekilde oldu:

Beşiktaş çağırırsa gelirim, git derse giderim. Ancak kafamda çözülmesi gereken bazı konular var. Bunları yüz yüze konuşmamız gerekiyor.

Sergen Yalçın’ın bu açıklaması, tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek detayları görüşeceğini işaret ediyor. Beşiktaş camiası, efsane teknik direktörün geri dönüşü için heyecanla bekliyor.