Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı öncesi iddialı sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçı öncesinde oyuncularını "Şimdi tarih yazma sırası sizde" diyerek motive etti.

Kara Kartal'ın çifte kupalı teknik direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Borussia Dortmund'la oynayacakları dev mücadeleye oyuncularını özenle hazırlıyor.

Tecrbüeli hoca; Vida ve Alex Teixeira gibi önemli eksikleri bulunmasına rağmen Vodafone Park'ta taraftarları önünde çıkacakları karşılaşmadan zaferle ayrılacaklarına inanıyor.

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayıp bir motivasyon konuşması yapan Yalçın, takımından zafer istedi.

"DAHA ÖNCE KİMLERİ BOŞ GÖNDERDİK"

Başarılı hoca, "Kimseden korkacak değiliz. Sahamızda 11'e 11 oynayacağımız bir maça çıkacağız. Takım ya da oyuncu adına bakmaya gerek yok. Sahada savaşan istediğini alır. Gruptan çıkmamız için iç saha maçlarımız çok önemli. Evimizdeki karşılaşmaları kazanmalıyız. Turnuvaya kazanarak iyi bir başlangıç yapmalıyız. Beşiktaş evinde daha önce kimleri boş gönderdi. Şimdi tarih yazma sırası sizde." ifadelerini kullandı.

YILDIZLAR DA ZAFER İSTİYOR

Siyah-beyazlıların son transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden ön plana 3 isim çıkmıştı.

Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic ile İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den sezon sonuna kadar alınan Michy Batshuayi’yle birlikte Alex Teixeira transferleri, Beşiktaşlı taraftarları çok mutlu etmişti.

Teixeira’nın sakatlığı sebebiyle Dortmund maçında görev alamayacak olmasından dolayı yarınki mücadelede gözler, Pjanic ve Batshuayi’de olacak.

Yeni Malatya mücadelesinde etkili performans ortaya koyan ve bu tarz dev maçlarda görev yapmaya alışkın olan 2 yıldız, yarınki dev karşılaşmada takımlarına zaferi getirmeyi çalışacak.