Sergen Yalçın'dan Ersin'e Casillas örneği

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'na Casillas örneğini verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ile bir görüşme yaptı ve kendisini Beşiktaş'ın Casillas'ı olarak gördüğünü söyledi.

CASILLAS'I ÖRNEK AL

Casillas'ın kendisinden çok daha genç bir yaşta Real Madrid'de birinci kaleci olarak kaleye geçtiğini hatırlatan Yalçın, yetenekleri olduğunu ama eksikleri de olduğunu anlattığı genç kaleciye, Casillas'ın ayak izlerini takip etmesi talimatlarını verdi.

19 yaşındaki file bekçisi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a karşı oynadığı maçta performansıyla göz doldurmuştu.