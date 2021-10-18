Sergen Yalçın'dan futbolculara: İnancımı boşa çıkarmayın

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Sporting Lizbon maçı öncesi futbolcularıyla motivasyon konuşması yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarınki Sporting karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş’ın, Avrupa umutlarını devam ettirebilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, ekibi ile gerçekleştirdiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları analizlerinin ardından futbolcularıyla dün Sporting Lizbon maçının değerlendirmesini yaptı.

"YETER Kİ SiZDEN iSTEDiĞiMi YAPIN"

Portekiz ekibinin kolektif oynadığına dikkat çeken Yalçın, “Grubumuzda çok iddialı ekipler var ama Şampiyonlar Ligi’nde şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Beşiktaş forması altında istediğim ve beklediğim performansı sergilerseniz Avrupa’da yolumuza devam edebiliriz.

"İNANCIMI BOŞA ÇIKARMAYIN"

Başakşehir maçında forma şansı verdiğim oyuncularım toparlanmalı ve takıma katkılarını artırmalı. Bir şey söylemek istemiyorum. İnandığım için forma veriyorum. Ve sezon sonuna kadar inanacağım. Siz de bu inancı boşa çıkarmayın.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda orta alanda yapılan tercihlerden istediği gibi verim alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu konuda büyük kararsızlık yaşıyor. Oğuzhan Özyakup son maçta etkisiz kaldı.

Yine de gözler üstünde. Ancak Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Necip Uysal aynı yer için görev bekliyor.