Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a övgü: Bu gruptan çıkarlar Spor ve medyanın önemli isimleri Galatasaray’ın Manchester United zaferini değerlendirdi. Sergen Yalçın da sarı-kırmızılı takımın gruptan çıkacak güçte olduğunun altını çizdi.

ensonhaber.com Ligimizde son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği maçı yorumladı. Futbolcuların hırsına hayran kalan başarılı hoca, "Galatasaray bu futboluyla gruptan çıkar yoluna devam eder. Hırs, performans inanç, oyunculardaki istek mükemmeldi." diyerek sarı-kırmızılılara olan güvenini vurguladı. Yakın zamanda görev alabilir Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'dan teklif beklediğini de belirten Yalçın, son dönemdeki futbola yönelik açıklamalarıyla kısa zaman içerisinde görevine döneceğinin de sinyalini verdi. Son olarak Samsunspor ile görüşen genç çalıştırıcı Karadeniz ekibinden 50 milyon lira istemişti.