Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları üzecek puan kaybı iddiası

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Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybı ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3 golle geçmesinin ardından Süper Lig'de işler iyice kızıştı.

Hal böyle olunca Sergen Yalçın'dan da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili ses getiren yorumlar geldi.

Yalçın'ın Galatasaray ile ilgili puan kaybı tahmini dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN'DAN ŞAMPİYONLUK KEHANETİ GELDİ

Galatasaray'ın 4 puan daha kaybedeceğini söyleyen Yalçın, daha önceki açıklamalarını hatırlattı.

Yalçın, Fenerbahçe ile ilgili ise tüm maçların kazanılması konusunda tereddütlü ancak Galatasaray'a göre bir adım daha önde olduklarını belirtti.

"4 PUAN KESİN KAYBEDER"

Yalçın'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Galatasaray 4 puan daha kesin kaybeder. Yüzde 100 kaybeder 4 puan. Fazlasını bilemem fazlası da olabilir ama 4'ü kesin diyorum sezon bitene kadar. Okan Buruk bu takımı toparlayamazsa normal pozisyonuna getiremezse, o eski sezon başındaki diriliği, enerjiyi, istek ve arzuyu takıma tekrar veremezse çok daha sürpriz puan kayıpları da olabilir tepetaklak aşağı da gidebilir. Minimum 4 kaybeder. Kaç hafta önce 8-10 puan arası yüzde 100 kaybedecek dedim zaten. 4'ünü kaybetti zaten.

"GALATASARAY TÜM MAÇLARINI KAZANAMAZ"