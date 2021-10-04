Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi

Sergen Yalçın, hakem yönetimlerini eleştirerek, “Bir değil, iki değil. Bize yapılan fauller neden verilmiyor?” yorumunu yaptı.

Sivasspor galibiyetiyle ligdeki puan kayıplarına son veren ve milli araya moralli giren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakem yönetimlerinden dert yandı.

"AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

Maçın ardından bazı yönetici ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın’ın, “Hakem kırmızı kartta haklı... Ama bu bir değil, iki değil... Bize yapılan fauller neden verilmiyor? Sezon başından beri maçlarımıza bakılsın. Darbeye bağlı sakatlıklar yaşanıyor ama ne faul var ne kart. Bu sadece bu seneyle ilgili değil. Genel olarak aynı sorunu yaşıyoruz.” dediği ortaya çıktı.

YÖNETİM HAK VERDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Sergen Yalçın’ın bu isyanına hak veren yöneticilerin ise, “Zaten bu konuda bir çalışmamız var. Bununla ilgili basın açıklaması yapılacak. Son maçta bir penaltımız verilmedi. Golden önce faul var. Sivasspor aleyhine de yanlış kararlar var. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun çok büyük bir sorunu... Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Kendimiz için özel bir ayrıcalık da istemiyoruz. Böylesine hakem yönetimleri sadece kulüplere değil, ligin marka değerine de zarar veriyor.” dedikleri öğrenildi.

Öte yandan Sergen Yalçın, maçtan sonra takıma bir gün izin verdi. Yalçın'ın, maç sonrası konuşmasını ise bugünkü idman öncesi yapacağı belirtildi.