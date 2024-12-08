Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe’yle karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini Alex Oxlade-Chamberlain’in 73’üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
Derbinin ardından Sergen Yalçın, önemli açıklamalara imza attı.
İsmi son dönemde Beşiktaş'la anılan Yalçın, Ekol TV'de katıldığı yayında siyah-beyazlıların başındaki Serdar Topraktepe hakkında konuştu.
"SERDAR'I ORAYA BEN KOYDUM"
Yalçın, Topraktepe hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu ve şunları dedi:
Serdar hocanın çıkardığı kadro ve yaptığı hamleler bana göre çok doğruydu. Serdar Hoca o takımı bilen bir hoca. Serdar'ı da oraya ben koydum biliyorsun. Takımı tanıyor, oyuncuları tanıyor. Bugün çok güzel bir galibiyet aldı. Bana göre teknik direktörlük dersi verdi.
"SERDAR TOPRAKTEPE İLE DEVAM ETMEK EN DOĞRU KARAR"
Sergen Yalçın, Serdar Topraktepe ile yola devam edilmesi gerektiğini belirtirken, şöyle konuştu:
Serdar Topraktepe ile devam etmek en doğru karar, hiç maceraya ve riske girmeye gerek yok.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış