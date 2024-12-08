Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe’yle karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini Alex Oxlade-Chamberlain’in 73’üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Derbinin ardından Sergen Yalçın, önemli açıklamalara imza attı.

İsmi son dönemde Beşiktaş'la anılan Yalçın, Ekol TV'de katıldığı yayında siyah-beyazlıların başındaki Serdar Topraktepe hakkında konuştu.

"SERDAR'I ORAYA BEN KOYDUM"

Yalçın, Topraktepe hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu ve şunları dedi:

Serdar hocanın çıkardığı kadro ve yaptığı hamleler bana göre çok doğruydu. Serdar Hoca o takımı bilen bir hoca. Serdar'ı da oraya ben koydum biliyorsun. Takımı tanıyor, oyuncuları tanıyor. Bugün çok güzel bir galibiyet aldı. Bana göre teknik direktörlük dersi verdi.