Euro
10.4467
0.15%
Dolar
9.0289
-0.07%
Altın
513.89
0.49%
Borsa
1.431
0.98%
Bitcoin
493.424
-4.39%
EXEN Coin
22.27
-0.04%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Sergen Yalçın'dan maç öncesi kamp kararı

    Sergen Yalçın'dan maç öncesi kamp kararı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları rafa kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yoğun fikstüre çözüm arayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları kaldırdı.

    TAKTİK ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAK

    İkinci olarak da bu dönemde idmanlarda yükleme yapmayan Yalçın, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için antrenman metotlarını uygulayacak.

    Sergen Yalçın dan maç öncesi kamp kararı #1

    MİLLİ ARA SONRASI BEŞİKTAŞ

    Öte yandan 11 sakattan 9'u kesin olarak iyileşen Beşiktaş'ı yoğun bir maç programı bekliyor.

    15 Ekim'de Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar; 19 Ekim'de Sporting Lizbon, 25 Ekim'de Galatasaray, 30 Ekim'de Hatayspor, 3 Kasım'da Sporting Lizbon (rövanş) ve 6 Kasım'da Trabzonspor'la karşılaşacak.

    Sergen Yalçın dan maç öncesi kamp kararı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir