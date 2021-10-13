Sergen Yalçın'dan maç öncesi kamp kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları rafa kaldırdı.

Yoğun fikstüre çözüm arayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları kaldırdı.

TAKTİK ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAK

İkinci olarak da bu dönemde idmanlarda yükleme yapmayan Yalçın, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için antrenman metotlarını uygulayacak.





MİLLİ ARA SONRASI BEŞİKTAŞ

Öte yandan 11 sakattan 9'u kesin olarak iyileşen Beşiktaş'ı yoğun bir maç programı bekliyor.

15 Ekim'de Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar; 19 Ekim'de Sporting Lizbon, 25 Ekim'de Galatasaray, 30 Ekim'de Hatayspor, 3 Kasım'da Sporting Lizbon (rövanş) ve 6 Kasım'da Trabzonspor'la karşılaşacak.