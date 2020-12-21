Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports spikeri Nazlı Canyurt'un hakkında söylediği sözlere, "Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben atılınca rahatlayacak mısınız?" diyerek cevap verdi.

Karagümrük-Galatasaray maçının ardından, Fatih Terim'e gösterilen kırmızı kartı eleştiren ve Sergen Yalçın'ı örnek veren beIN Sports spikeri Nazlı Canyurt, siyah-beyazlı camiadan büyük tepki toplamıştı.

"SERGEN YALÇIN HAKEMİ BOĞDU"

Canyurt, "Şimdi Fatih Hoca'nın faulü verilmemiş, bir kriz var 1-0 da mağlup. Orada bir şey söyledi, yani bunu şuradaki hakeme (orta hakeme) söylemek gerekir mi? Bir önceki maçta hakemi 90 dakika sahada boğmuş boğmuş X hoca (Sergen Yalçın'dan bahsediyor). Bu dengeli bir karar mı?" diyerek Yalçın'ın da atılması gerektiğini söylemişti.

"ATILIRSAM RAHATLAYACAK MISIN?"

Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçında ardından Canyurt'a cevap veren 48 yaşındaki teknik adam, "Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?" dedi.

Sergen Yalçın'dan Nazlı Canyurt'a cevap - İZLE

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