Sergen Yalçın'dan oyunculara: Milli araya rahat girelim

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın oyuncularla özel bir toplantı düzenledi. Toplantıda Yalçın, "Lige galibiyetle başladık ve seriyi devam ettirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de yeni sezona 3-0’lık Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün oynanacak olan Gaziantep maçı öncesi futbolcuları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ligin ilk haftalarının önemine vurgu yapan ve kazanarak devam etmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Lige galibiyetle başladık ve seriyi devam ettirmek zorundayız. İki maçımızı da kazanarak milli araya kafamız rahat girmeliyiz" sözlerine yer verdi.

“GEÇEN SENEKİ HAVA HİÇ KAYBOLMADI”

Sergen Yalçın ayrıca, "Takıma baktığımda geçen seneki havanın hiç kaybolmadığını kazanma arzusunun hiç gitmediğini görüyorum. Bu da bizim için gelecek adına umut verici” dedi.

Çaykur Rizespor maçındaki futbolu da tam not veren Sergen Yalçın, “Saha içi yardımlaşma çok iyi seviyedeydi. Bugünkü maçta da yine aynı yardımlaşmayı bekliyorum.

Birbirinize yardım ederek oynadığınızda karşınızdaki rakibin yapacak bir şeyi kalmıyor. Bugünkü maç da çok zor, eksikleri olsa da önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Bu neden sahada çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİTMESİ BEKLENMİYOR

Her maça büyük bir ciddiyetle çıkılması halinde işlerin daha da kolay olacağını da sözlerine ekleyen siyah-beyazlı takımın teknik patronunun kadro kurgusunda ise önemli değişikliklere gitmesi beklenmiyor.

Milliyet’in haberine göre; geçtiğimiz hafta kazanan kadronun büyük bir bölümünü bugünkü maçta sahaya sürmeyi planlayan siyah-beyazlı teknik adam, böylece geçen seneki oyun hafızasını ligin ikinci haftasında da sahaya yansıtmaya çalışacak.