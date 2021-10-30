Sergen Yalçın'dan Pjanic ve Josef açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Pjanic ve Josef'in Sporting maçında oynaması zor" dedi.

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Pjanic ve Josef de Souza'nın Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Pjanic son maçta sonlarda biraz problem hissetti. Dünkü antrenmanda kendisini bir denedi ama ağrıları var, Josef de öyle. Ben Pjanic'in Lizbon'da da olacağını çok düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler." diyerek kötü haberi duyurdu.

Beşiktaş hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.