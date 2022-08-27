Sergen Yalçın'dan şampiyonluk itirafı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın siyah-beyazlılar ile yaşadığı şampiyonluk ve kaybettiği babasıyla olan ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, KAFA Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Hayatında bir çok anı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Çok fazla var ama değişik bir tanesini anlatacağım. Çok fazla kişinin bilmediği ama bir iki kişinin bildiği. Çok da fazla dışarıyla paylaşmadığım. Benle ilgili bir çok konu var ama bu çok farklı. Konu Chelsea maçıyla ilgili. Babamla ilgili. Finalinde de bunu şampiyonluğa bağlayacağım. Şampiyon olduğumuz sene 2-3 maçlık periyoda bağlayacağım. Bu değişik bir anı" dedi.

"İnşallah fazla santra yapmayız" dedim

Chelsea deplasmanına babasının da geldiğini söyleyen Sergen Yalçın şöyle konuştu, "Babam genellikle bütün maçlara geliyor Şampiyonlar Ligi maçlarına falan. Futbola meraklıdır. Babam da yanımda oturuyor, uçakta. Uçak kalktıktan bir süre sonra uyumuşum. Sonra kalktım. Uçakta konu döndü dolaştı Chelsea maçına geldi. "Maç ne olur? Ne düşünüyorsun?" dediler. 'İnşallah fazla santra yapmayız' dedim. Öyle bir takımla oynuyoruz ki haftalarca sahasında maç kaybetmeyen bir takım." dedi.

"Babam 2-0 kazanacağımızı ve golleri benim atacağımı söyledi"

Babasının yaptığı tahmin hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Ben öyle söyleyince babam, "Sergen, senin dediğin gibi olmayacak" dedi. Ben de 'Sen ne düşünüyorsun?' dedim. Babam çok enteresan bir cümle kurdu. Dinleyince herkes 'Hadi ya' der ama hepsi doğru. 'Oyun 2-0 biter, 2 golü de sen atarsın' dedi. Ben de doğal bir tebüssüm yaptım, 'Şaka mı yapıyorsun' dedim. Beklenen bir durum değil. Babamdan böyle bir laf gelince yanımdaki bir kaç kişi 'Hadi ya' falan dediler. Onu söyledikten sonra tebessüm ettim. 'Biraz daha uyuyayım, herhalde uykudayım' dedim. Maçtan sonra bunun çok geyiği de yapıldı. Bir çok insan "Özer Amca bunu nereden söyledin?" dediler." ifadesinde bulundu.

Konunun devam etmesi üzerine babasının bir şey daha söylediğini kaydeden Beşiktaş eski teknik direktörü şu ifadeleri kullandı, "Dedi ki; 'Sergen, sen bu maçları boş ver. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın. Bu takımı da teknik direktör olarak şampiyon yapacaksın' dedi. Buna şahit olan bir kaç kişi var. Aradan uzun zaman geçtiği için anlatıyorum. Bu ikimiz arasında geçen bir diyalog değil. 2-3 kişi de dahil oldu. ifadesinde bulundu.



Duyunca 'Ya baba ne alaka? Futbol oynuyoruz, antrenörlük yapma düşüncem yok' dedim. Futbolu bıraktıktan sonra da başka işler yaptım. 6-7 sene sonra antrenörlük tesadüfen başladı. Antrenörlüğü pek düşünmüyordum. O anı çok enteresandı. 'Teknik direktör olup bu takımda antrenör olacaksın' diyince, antrenörlüğe başladım. Anadolu takımlarında çalıştım. Orada yakalamam gereken seviyeyi yakaladım." dedi.

"Biz şampiyon olacağız" dedim

Şampiyonluk yaşadığı sezona değinen Yalçın, "Beşiktaş'a gelince işler değişti. Hedef takımda başladım. Kupa kazanması yakın olan bir camiada ilk defa çalıştım. Sezon başladı, kötü başladık. Takım toparlandı. Gidiyoruz falan, sezonun bitmesine tahminim 3 maç falan kalmıştı. Tesiste oturuyoruz. Yardımcım Murat Şahin de vardı. Yardımcı antrenörlerle sohbet ediyoruz. Çok stresli bir ortam var. 3 tane büyük camia yarışıyor. Bana 'Hocam ne olur, ne diyorsun?' dediler. Ben ekibe, "Biz şampiyon olacağız" dedim. Televizyonda da söyledim bunu. Babamın kaç sene önce söyledikleri aklıma geldi. Allah Allah dedim. Nereden biliyorsun?" dediler. 'Şampiyon olacağız. Başka bir şık görmüyorum. Tek düşüncem bu ve bu şampiyonluğun bize yazılması, bizim kazanmamız gerekiyor' dedim. Çünkü önceden konuşulmuş bazı şeyler var. O gün babamın söylediği sözler var sürekli." dedi.

"İnşallah averajla şampiyon oluruz" dedim

Şampiyon olacaklarından o zaman emin olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Gerçekten bu şeyler nasıl oluyor. 'Sen falcı mısın? derler ya. Benim babam da öyle şeyler yok. Belki de o an Allah söyletti. Belki de içinden geldi söyledi. Çok enteresan bir anı, bunu herhalde kim söyleyebilir ki! Zor konuşulacak bir şey. Ama o anda babamın söyledikleri aklıma geldi. 'Şampiyon olacağız' dedim. Hatta 'İnşallah averajla şampiyon oluruz' dedim. Onu ben söyledim. Ekibimdekilere sorabilirsiniz. Madem buraya kadar yaşadık, sonuna kadar gitsin. Herkese bu duyguları yaşamak nasip olmaz. Pandemi dönemi, seyirci yok. Bu kadar zorluk. Beklenti hiç yok. Oradan buralara gelip başarı yakalamak kolay değil. Onu yaşamak bize nasip oldu. Babam da rahmetli oldu. Hayata veda edeli uzun yıllar oldu. O söyledikleri hayatımdan hiçbir zaman aklımdan çıkmadı.

"O sezonda mücadele etmediğimiz insan kalmadı"

O kadar stresli bir ortamda gidiyoruz ki; 3 tane büyük takım yarışıyor. Biz mi, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Herkesin o kadar çok şansı var ki. Ama biz o kadar çok mücadele etmiş, savaşmışız ki, bizim olmamız lazım. Biz o zorluğu sıkıntıyı yaşadık. O sezonda mücadele etmediğimiz insan kalmadı. Öyle zor bir şampiyonluk yaşadık ki, onun mutluluğu, keyif, o huzur ve gurur, benim açımdan hiçbir karşılığı olaamaz. Bu dünyada karşılığı yok. O duyduklarım beni motive etti. O aklıma geldikçe bir konsantre olurken beş konsantre olmaya başladım. Böyle bir şey var. Babam böyle bir şey söyledi. Yıllar önce. Hocalığa başlamamışım. Bunu 2003-04'te söylemiş. 20 sene geçmiş. O, bizi inanılmaz motive etti. Chelsea maçının gollerini ve skorunu söyleyen adam herhalde ondan sonraki cümleyi de boşuna söylememiştir diye düşündüm. Bence de boşuna söylememiş. İzleyiciler hadi ya' diyecek. Ama hadi ya değil. Yaşadığım için anlatıyorum. Hakkımda binlerce hikaye var. Ama bu hikaye değil, bu bir gerçek." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.