Sergen Yalçın'dan savunmaya takviye isteği

Son zamanlarda özellikle son dakikalarda yediği gollerle puan kaybeden Beşiktaş'ta, savunmadan çıkarken kaptırılan toplar da gündeme oturdu. Sergen Yalçın, Retsos ile bu soruna çözüm arayacak.

Süper Lig’de son 6 maçın 4’ünü kaybederek lider Trabzonspor’un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş’ın, bu sezon sergilediği istatistikler ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

Siyah-beyazlılar, maçlara iyi başlasa da sonunu getirmekte zorlanıyor ve bu yüzden çok ciddi kayıplar yaşıyor. Beşiktaş’ı zirve yarışında bu kadar geriye düşüren istatistikler şöyle:

SON 5 DAKİKADA YENİLEN GOLLER 5 PUAN KAYBETTİRDİ

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, sonraki 8 karşılaşmanın tamamında gol yedi.

Beşiktaş, son 8 karşılaşmada kalesinde 15 gol görürken, bunların 10’u maçların devre sonlarında geldi. Rakipler söz konusu 10 golün 4’ünü ilk devrelerin, 4’ünü de ikinci yarıların son 5 dakikalarında kaydetti.

Şu an 20 puanı olan siyah-beyazlı takım, maçların son 5 dakikalarında yediği gollerle 5 puan kaybetti.

SERGEN HOCA STOPER İSTİYOR

Bu istatistiklerin yanı sıra savunmadan çıkarken yapılan top kayıpları da Sergen Yalçın'ı düşündüren bir başka durum.

Welinton ve Vida'nın bu anlamdaki performansından memnun olmayan deneyimli teknik adam, iki ayağını da kullanabilen Yunan stoper Panagiotis Retsos'un transfer edilmesini istiyor.

Bayer Leverkusen'de forma giyen ancak bu sezon yeteri kadar şans bulamayan 23 yaşındaki 1.86'lık stoper için girişimleri hızlandıran Beşiktaş, devre arasında bu ismi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bilindiği üzere kadroda stoper olarak Montero, Welinton ve Vida dışında genç savunmacı Serdar Saatçı bulunuyor.