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    Sergen Yalçın'dan sitem dolu sözler

    Sergen Yalçın'dan sitem dolu sözler

    Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaptığı konuşmayı aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:17
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    Beşiktaş ile yollarını sezon ortasında ayıran Sergen Yalçın, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin'e konuştu.

    Engin, Sergen Yalçın'ın, "Sen de biliyorsun Sinan ağabey, bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1, 1.5 ay aranmadım. Sen biliyorsun." şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

    Sergen Yalçın dan sitem dolu sözler #1

    "AHMET BAŞKAN İYİ İNSAN AMA..."

    Beşiktaş'ın bu sezonki Sporting deplasmanında Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın bunu bildiğini belirten Engin, "Sergen Yalçın, 'Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar. Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu." sözlerini kullandığını aktardı.

    "BEŞİKTAŞ TARAFTARI İÇİN İMZA ATTIM"

    Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın ayrıca "Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var, Ahmet Nur Çebi ile bir sorunum yok.Ben Beşiktaş taraftarı için imza attım." dediğini belirtti.

    Sergen Yalçın dan sitem dolu sözler #2

    "BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER ALTIMI OYDU"

    Sinan Engin, deneyimli teknik adamın bu sezon takım çalıştırmayacağını da söyledi:

    "Bu sene çalışmayacağım, belki seneye de çalışmayacağım dedi. Çok şey var anlatacağım, Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu dedi"

    Beşiktaş'ta hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupasını kazanan Sergen Yalçın ikinci sezonunda takımı ile yollarını ayırmıştı.


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