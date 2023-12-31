Sergen Yalçın'dan sürpriz imza: Süper Lig'e geri döndü Uzun süre Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

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Süper Lig'de uzun yıllar top koşturduktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en ikonik isimlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Beşiktaş'la şampiyonluklar yaşadı

Siyah-beyazlı ekibin başına 2020 yılının Ocak ayında geçen deneyimli teknik direktör, Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşadı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la çifte zafer yaşayan Sergen Yalçın, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmamıştı.

Sergen Yalçın'dan sürpriz imza

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Akdeniz ekibi, Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı.

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

"Hayırlı olsun"

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren açıklamasında, "Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştık. Hayırlı olsun." dedi.

Sergen Yalçın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacak.

Çalımbay sonrası Beşitaş'ın gündemine geldi

Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın günemine geldi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçın ardından Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında yer aldığını ifade etmişti.

Feyyaz Uçar, "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." yanıtını vermişti.

Beşiktaş'ta 79 maça çıktı

Beşiktaş'ın başında tam 79 resmi maçta görev alan 51 yaşındaki teknik direktör, 1.84 puan ortalaması tutturdu.