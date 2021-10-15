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    Sergen Yalçın'dan telefonla taktik

    Sergen Yalçın'dan telefonla taktik

    Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın, cezası nedeniyle locada takip ettiği karşılaşmada yardımcısı Murat Şahin'e telefonla taktik verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 21:25
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 21:29
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    Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi.

    Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi.

    Sergen Yalçın dan telefonla taktik #1

    TELEFONLA TAKTİK VERDİ

    Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.

    Öte yandan başarılı teknik adamın telefonla sık sık Murat Şahin ile temas kurarak oyuna yön vermesi dikkat çekti.

    Sergen Yalçın dan telefonla taktik #2

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