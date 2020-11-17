Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e 'liyakat' cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Efsane olduğu için takımın başına getirildi" diyen Tümer Metin'e cevap verdi. Yalçın, "Belden aşağı vurdu, Tümer'e yakıştıramadım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk oldu.

"EFSANE DİYE HOCALIK YAPIYOR"

Yalçın, eski takım arkadaşı Tümer Metin'in, "Beşiktaş'ın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hepsi dostumuz da gördüğümü söylemek zorundayım. Bir bölüm oyuncu var, nasıl oyuncu diye soruyorsun, iyi insan diyorlar. 12 yıldır oynayanlar var, sırf iyi insan diye. Patlar mı diye beklediklerimiz de asla patlamayacaklar. Sergen Yalçın da arkadaşım dostum ama işimi yapıyorum, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara (yönetime) daha girmiyorum henüz." şeklinde sözlerine cevap verdi.

"BURALARA GELMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

48 yaşındaki teknik adam, "Tümer'e o sözleri hiç yakıştıramadım, belden aşağı vurdu. Tümer ile futbolcuyken bu kadar samimi değildik ama futbolu bıraktıktan sonra daha samimi olduk. Bana söylediklerinde inanmamıştım. Beşiktaş'ta efsane olduğu için geldi diyor. O zaman çalıştığım kulüplere bir bak. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak. Ben buralara gelmek için çok çalıştım.Tümer, teknik direktörlük yapmış mı hayatında? Nasıl karar verebiliyor liyakata? Bu eleştiri değil, itibarsızlaştırmadır.Tümer Metin’in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek? Çalıştığım takımlara bir bak, nerelerde alıp, bıraktığım abak. Beşiktaş'ta bir tek efsane ben miyim? Bir süre arkadaşım var, onlar da buraya hoca olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin: Sergen sırf efsane diye geldi HABERİ