Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Yalçın, MHK'nın hakem eğitmeni Jaap Uilenberg'in kendisi hakkındaki sözlerine sert tepki verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global’de katıldığı bir televizyon programında gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ CAMİASI SANA HADDİNİ BİLDİRİR"

“Bu Uilenberg TFF tarafından çağırılmış bir insan. İşi hakem yetiştirmek. Mesela Almanya’ya gidip ‘Bayern Münih’in teknik direktörü hakemler üzerinde baskı yaratıyor’ diyebiliyor mu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış bir defa. Bu arkadaş nerden bilir? Diğer teknik direktörler yaratamıyor muymuş baskı? Onlar yetersiz mi? Onlar da yaratsınlar o zaman. Ben 15 tane teknik direktörü çeker gösteririm görürsünüz baskı yapılıyor mu. Şunu merak ediyorum. Buna kim ne fısıldamış buraya geldiğinde? Sen Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun bir defa? Bak ‘Beşiktaş Teknik Direktörü’ diyor, isim vermiyor. Beşiktaş camiasını karşısına alıyor, beni almıyor. Bu arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor bu açıklamayı yaparak. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir onu bil.”

Sergen Yalçın'dan Uilenberg'e tepki - İZLE



“ACABA HAKEMLERE NELER SÖYLEDİN?”

“TFF’ye döndüğümüz zaman bir yetkili falan varsa bağlansın yayına. Bu adama böyle bir röportaj yapma hakkını nasıl vermiş TFF? Sen yorumcu musun, spor yazarı mısın? Değilsin, hakem eğitmenisin. Sen hakemlere beni hedef gösterdin. Basında açıklama yaptın. Seminerde neler söyledin acaba benimle ilgili esas onu merak ediyorum. Basına bu kadar kolay, hiçbir şeyden çekinmeden benimle ilgili açıklama yapıyorsan, acaba hakem arkadaşlara neler söyledin sen? Kesin 3-5 maç içinde beni atarlar. Hiç şüphem yok ondan. En ufak saygısızlığım ya da kenarda yanlış bir hareketim olmadığı halde geçen sene de söyledim. Beni kimse atamaz kenarda dedim. Niye? Çünkü ben saygısızlık yapmıyorum, asla hakemlere hakaret etmiyorum. Elini kolunu kaldırmak atılmaysa atsınlar o zaman.”





“SEN KİMSİN? SENİN VASFIN NE?”

“Sen bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun? Sen hangi vasıfla basına böyle bir açıklama yapıyorsun. Bugün Serdar Tatlı böyle bir açıklama yapar mı? Sen kimsin de böyle bir açıklama yapıyorsun? Senin vasfın ne? Kimsin sen? Sen Beşiktaş Teknik Direktörü’yle ilgili böyle bir açıklama yapıyorsun, beni hedef gösteriyorsun. Kısacası bunu atın diyorsun hakemlere. Seminerde bu hakemlere bu sarı kart, bu kırmızı kartı anlatmıyorlar mı? Beni nereden muhattap aldın? Benimle ne işin var? Niye başka takımın teknik direktörü değil de, Beşiktaş. Hedef mi oldum ben şimdi? TFF’ye rica ediyorum, bu arkadaşa haddini bildirin. Nereye geldiğini, kimle muhattap olduğunu bu arkadaşa haddini bildirin. Burası kimsenin elini kolunu sallayarak gelip, istediğini konuşacağı bir ülke değil. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz. Beşiktaş camiası bildirir, bizim taraftarımız ona haddini bildirir. O yüzden Beşiktaş camiasını karşına alamazsın.”





“YARIN BEN MAÇTAN ATILIRSAM…”

“TFF’den kimse beni aramadı. Kimse özür dilemedi. Bu konu bizim dışımıza, kendi kentine gitmiş konuşmuş demen lazım. Bu adam seni temsil ediyor. TFF’den birisi varsa arasın bize bu konuyu anlatsın. TFF bünyesinde çalışan adam nasıl böyle bir röportaj verebilir? Yarın ben maçtan atılırsam bunun hesabını kim verecek? Hangi sebeple? Şimdi beni hakem dışarıya atarsa bunun sebebini açıklamak zorunda kalacak. Ne yaptım da beni attın. Ben soracağım bunu çünkü. Herkes soracak bunu artık. Bunu basına söyleyen bir adam içeride hakemlere ne anlatmıştır? Veya buna kimler bunu fısıldadı? Dışarıdan birisi geldi mi biz fısıldarız biliyorsun. Var o işler bizde.”





“BU ARKADAŞIN İŞİNE SON VERİLMELİ”

“Şu anda TFF’nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermelidir. Hemen. Bununla ilgili de açıklama yapmalıdır, ‘Biz TFF’yiz, bütün kulüplere eşit mesafedeyiz, bizden habersiz böyle bir röportaj yapmıştır, artık federasyonumuzla ilişkisi yoktur’ diye açıklama yapmalıdır. Yoksa taraf olursun sen. Tarafsız sen artık benim için. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Kenarda kulübede otururum, maç izlerim artık. Kulübede oturuyorsun hocanın enerjisi bitmiş diyorlar. Ayağa kalkıp itiraz ediyorsun, ‘amma da itiraz ediyorsun’ diyorlar. Ne yapalım biz?”