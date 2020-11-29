Sergen Yalçın'dan videolu motivasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisinin de oynadığı Fenerbahçe derbilerini izleterek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek.

19.00'da başlayacak dev maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye koyuldu.

VİDEOLU MOTİVASYON

Kadıköy'de kazanarak 15 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, kritik maç öncesi sosyal medya ekibine özel bir video hazırlattığı öğrenildi.

Kendisinin de oynadığı, daha önce kazanılan derbilerden bir video yaptıran 48 yaşındaki teknik adam, oyuncularını bu görüntülerle motive etmeye çalıştı.

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye attığı frikik golü - İZLE

FENERBAHÇE'YE 6 GOLÜ VAR

Derbilerde kaydettiği gollerle ün yapan Yalçın, kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye ikisi frikikten olmak üzere toplam 6 gol attı.