Sergen Yalçın'dan yönetime Adem Ljajic raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, özel hayatındaki sorunlar ve sık sık sakatlanmasından ötürü, Beşiktaş'a katkı sağlayamayan Adem Ljajic'in takımdan gönderilmesini istedi.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışının içine giren Beşiktaş'ta, Adem Ljajic krizi tavan yaptı.

Uzun süre aşk acısı yaşayan, antrenmanlarda ise isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Sırp futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın canını sıkmaya başladı.

"DİSİPLİNİ BOZUYOR"

Sırp futbolcu hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen 48 yaşındaki teknik adamın, “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız.” dediği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; yönetimin konuyla ilgili olarak sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Doktorların da Ljajic’in görünen bir sakatlığı olmadığı yönünde rapor verdiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayında göndermek için şimdiden çalışmalara başladı.