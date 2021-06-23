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Sergen Yalçın'ın alacağı maaş belli oldu

Sergen Yalçın'ın alacağı maaş belli oldu

Beşiktaş ile yeniden anlaşma sağlayan Sergen Yalçın'ın bu sezon kazanacağı paranın detayları belli oldu. Başarılı hoca, tüm şartların oluşması halinde 45 milyon lira kazanacak.