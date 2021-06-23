Euro
10.306
-0.27%
Dolar
8.6209
-0.34%
Altın
494.09
-0.14%
Borsa
1.407
-0.23%
Bitcoin
296.250
5.76%
EXEN Coin
29.58
13.72%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Sergen Yalçın'ın alacağı maaş belli oldu

    Sergen Yalçın'ın alacağı maaş belli oldu

    Beşiktaş ile yeniden anlaşma sağlayan Sergen Yalçın'ın bu sezon kazanacağı paranın detayları belli oldu. Başarılı hoca, tüm şartların oluşması halinde 45 milyon lira kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber salı günü geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı.

    Sergen Yalçın ın alacağı maaş belli oldu #1

    Yüzlerce taraftar, kulübü telefon ve mesaj yağmuruna tutarak Yalçın'ın mutlaka ikna edilmesini istedi.

    Sergen Yalçın'ın evinin önünde taraftarlar büyük kalabalık oluşturdu. Sonrasında yönetim ile Yalçın arasındaki olumsuz hava, Emre Kocadağ'ın aynı sitede oturduğu Yalçın'ı telefonla arayıp, evine davet etmesiyle yumuşadı.

    Eski yönetici Erdal Acar da Yalçın'ı telefonla arayarak, "Bütün taraftarlar senin kalmanı istiyor, lütfen kararını gözden geçir." ricasında bulundu.

    Sergen Yalçın ın alacağı maaş belli oldu #2

    TÜM HEDEFLERE ULAŞILIRSA 45 MİLYON LİRA KAZANACAK

    Hürriyet'te yer alan habere göre; başarılı hoca, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak.

    Yalçın'ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Devler Ligi'nde minimum 5 puan toplanılması halinde 15 milyon TL verilecek.

    Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı toplam ücret 45 milyon TL'yi bulacak.

    Sergen Yalçın ın alacağı maaş belli oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir