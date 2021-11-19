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    Sergen Yalçın'ın Alanyaspor kadrosu

    Sergen Yalçın'ın Alanyaspor kadrosu

    Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Batshuayi'nin yokluğunda Güven Yalçın'a forma vermesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 11:17
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    Beşiktaş 'ta kritik Alanyaspor maçı öncesi ileri uç için bütün planlar Michy Batshuayi üzerine kurulmuştu.

    Belçikalı forvetin, bademcik iltihabı nedeniyle 39.5 derece ateşle yatağa düşmesi, teknik heyetin hesaplarını bozdu.

    Sergen Yalçın ın Alanyaspor kadrosu #1

    GÜVEN FORVETTE

    Sergen Yalçın'ın santrfor mevkinde Güven Yalçın'a şans vereceği öğrenilirken, genç futbolcu az süre almasına karşın 3 gol atarak taraftarı memnun etmişti.

    Larin ve Ghezzal'ı kanatlarda kullanmak isteyen deneyimli teknik adamın Pjanic'e de yine kilit görev vereceği öğrenildi.

    Sergen Yalçın ın Alanyaspor kadrosu #2

    MUHTEMEL 11

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Ghezzal, Güven

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