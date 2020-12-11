Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Pazar günü deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği kadroyu belirledi.

Ligde çıktığı son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

LARIN VE JOSEF DÖNDÜ

Alanya ekibini de yenerek zirveye daha da yaklaşmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki 11'i belirledi.

Kartal'da cezası biten Larin ile sakatlıktan kurtulan Josef de Souza 11'e dönecek.

KALE YİNE UTKU'NUN

Dorukhan'ı kulübeye çekerek orta saha kurgusunu Josef-Atiba-Mensah şeklinde yapacak olan 48 yaşındaki teknik adam, N'Koudou'nun yerine ise Kanadalı golcüyü oynatacak.

Beşiktaş'ta son 2 maçta Ersin'den kaleyi devralan Utku Yuvakuran'ın, bu karşılaşmaya da 11'de başlaması bekleniyor.

GÖKHAN İLE HASIC YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Ajdin Hasic ise bu mücadelede görev yapamayacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: