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    Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

    Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

    Pazar günü deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği kadroyu belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 12:50
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    Ligde çıktığı son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    LARIN VE JOSEF DÖNDÜ

    Alanya ekibini de yenerek zirveye daha da yaklaşmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki 11'i belirledi.

    Kartal'da cezası biten Larin ile sakatlıktan kurtulan Josef de Souza 11'e dönecek.

    Sergen Yalçın ın Alanyaspor maçı 11 i #1

    KALE YİNE UTKU'NUN

    Dorukhan'ı kulübeye çekerek orta saha kurgusunu Josef-Atiba-Mensah şeklinde yapacak olan 48 yaşındaki teknik adam, N'Koudou'nun yerine ise Kanadalı golcüyü oynatacak.

    Beşiktaş'ta son 2 maçta Ersin'den kaleyi devralan Utku Yuvakuran'ın, bu karşılaşmaya da 11'de başlaması bekleniyor.

    GÖKHAN İLE HASIC YOK

    Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Ajdin Hasic ise bu mücadelede görev yapamayacak.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

    Sergen Yalçın ın Alanyaspor maçı 11 i #2

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