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- Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i
Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 12:30
- Güncelleme : 11.12.2020 - 12:50
Ligde çıktığı son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
LARIN VE JOSEF DÖNDÜ
Alanya ekibini de yenerek zirveye daha da yaklaşmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki 11'i belirledi.
Kartal'da cezası biten Larin ile sakatlıktan kurtulan Josef de Souza 11'e dönecek.
KALE YİNE UTKU'NUN
Dorukhan'ı kulübeye çekerek orta saha kurgusunu Josef-Atiba-Mensah şeklinde yapacak olan 48 yaşındaki teknik adam, N'Koudou'nun yerine ise Kanadalı golcüyü oynatacak.
Beşiktaş'ta son 2 maçta Ersin'den kaleyi devralan Utku Yuvakuran'ın, bu karşılaşmaya da 11'de başlaması bekleniyor.
GÖKHAN İLE HASIC YOK
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Ajdin Hasic ise bu mücadelede görev yapamayacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: