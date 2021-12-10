Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası

Beşiktaş'tan istifa ederek ayrılan Sergen Yalçın'ın oyuncularla yaptığı veda konuşması kısa sürdü.

Siyah-beyazlılarda ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, Sergen Yalçın'ı istifaya itti.

Yalçın, aldığı ayrılık kararının ardından Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Yönetime istifasını sunan Yalçın, "Her maç Sırat Köprüsü’nden geçiyorum. Bu gruba verecek birşeyim, diyecek sözüm kalmadı. Her türlü saha ve psikolojik çalışmayı yaptık.





"KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇMA ADINA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM"

Sahaya çıkınca tam tersi görüntüler oldu. Bizim de anlam veremediğimiz, içinden çıkamadığımız durum bu. Olur olmaz kişiler atıp tutuyorlar. Ben Beşiktaş ’ın içinden geldim. Kulübün önünü açma adına devam etmek istemiyorum" dedi.

"KARAR SENİN VE EKİBİNİN"

Sergen Yalçın'ın sözleri sonrası Başkan Çebi'nin de genç teknik adama, "Karar senin ve ekibinin. Ben takımı düştüğümüz yerden kaldırmanızı bekliyordum. İnancım var. Hâlâ var. Madem siz ayrılığı öne koydunuz herkes için hayırlı olsun." dedi.

Yaklaşık 2 yıl Beşiktaş'ta görev alan Sergen Yalçın'ın vedası 1 dakika bile sürmedi. Genç teknik adam tesislerde oyunculara kısa bir konuşma yaptı.

Fanatik’in haberine göre; Yalçın'ın oyunculara, "Takımın ve sizlerin olması gereken yer burası değil. Bu hafta itibarıyla ayağa kalkın. Hepinize başarılar" dediği öğrenildi. Ardından Yalçın tesisleri terk etti.