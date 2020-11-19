Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçı 11'i

Sakat ve cezalı olan isimlere koronavirüse yakalanan futbolcular da eklenince kadro kurmakta zorluk çeken Sergen Yalçın'ın, sahaya nasıl bir 11 süreceği büyük oranda belli oldu.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş'ta, kötü gidişatın üstüne bir de koronavirüs vakaları eklenmişti.

Testi pozitif çıkan 7 isim arasında olan Necip Uysal ile N'Sakala'nın iyileştikleri öğrenildi.

Teknik heyet bu iki futbolcudan gelen iyi haberle biraz olsun moral bulurken, siyah-beyazlı ekipte zorlu Başakşehir maçı öncesi hala birçok eksik bulunuyor.

ERSİN CEZALI, UTKU SAKAT

Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek. Ersin'in yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Utku Yuvakuran'dan ise kötü haber geldi.

Antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki file bekçisi, eğer Başakşehir maçına yetişemezse kaleye 16 yaşındaki Emre Bilgin geçecek.

JOSEF STOPER OYNAYACAK

Diğer taraftan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, koronavirüse yakalanan Vida ile sakatlığı bulunan Welinton'un yokluğunda, Josef de Souza'yı stoper bölgesinde oynatmayı planladığı öğrenildi. Josef'in partneri ise Montero olacak.

Testi pozitif çıkan isimlerden biri olan Rosier'in yerine ise Necip Uysal oynayacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku (Emre), Necip, Josef, Montero, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar