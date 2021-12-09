Süper Lig'in 15. haftası geride kalırken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımla yollarını ayırarak veda etti.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, alınan kötü sonuçların ardından istifa etti.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Çifte kupayla sezonu tamamlayan Yalçın, yapılan görüşmenin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde oyuncularla duygusal bir konuşma yaparak, takıma veda etti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a vedası İZLE

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takılan Yalçın, aracıyla tesislerden ayrılırken, basın mensuplarına el sallayarak çıkış yaptı.

Beşiktaş da Sergen Yalçın'a sosyal medya hesabından veda etti. Siyah-beyazlılar, duygusal bir video yayınlayarak, "Her şey için teşekkürler Sergen Yalçın, yolun açık olsun..." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a vedası VİDEO







