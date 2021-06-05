Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istekleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşecek.

Beşiktaş'la imzaladığı 1.5 yıllık sözleşmenin sonuna gelen Sergen Yalçın sezonu çifte kupayla kapatarak Gordon Milne ve Mustafa Denizli dönemlerinin ardından siyah-beyazlılara iki kupa sevinci yaşatan bir başka hoca olmuştu.

ŞİMDİLİK UZLAŞI YOK

Sözleşme yenileme görüşmelerine devam eden iki taraf da henüz uzlaşı sağlayamadı.

Maddi anlamda kemerleri sıkma politikası yürüten Ahmet Nur Çebi her türlü konuda masrafları kısmak için çabalıyor.

ARADAKİ FARK 4 MİLYON LİRA

Geçen sezon 7 milyon lira kazanan Sergen Hoca'ya 10 milyon lira teklif eden siyah-beyazlılara olumsuz yanıt veren başarılı teknik adamın 14 milyon lira istediği öğrenildi.

6 transfer isteği ve 14 milyon lira maaş beklentisi olan genç teknik adamın isteği yapılacak toplantının ardından değerlendirilecek. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tatlıya bağlanılması bekleniyor.