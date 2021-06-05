Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
327.688
2.37%
EXEN Coin
34.07
4.34%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istekleri

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istekleri

    Beşiktaş'la imzaladığı 1.5 yıllık sözleşmenin sonuna gelen Sergen Yalçın sezonu çifte kupayla kapatarak Gordon Milne ve Mustafa Denizli dönemlerinin ardından siyah-beyazlılara iki kupa sevinci yaşatan bir başka hoca olmuştu.

    Sergen Yalçın ın Beşiktaş tan istekleri #1

    ŞİMDİLİK UZLAŞI YOK

    Sözleşme yenileme görüşmelerine devam eden iki taraf da henüz uzlaşı sağlayamadı.

    Maddi anlamda kemerleri sıkma politikası yürüten Ahmet  Nur Çebi her türlü konuda masrafları kısmak için çabalıyor.

    Sergen Yalçın ın Beşiktaş tan istekleri #2

    ARADAKİ FARK 4 MİLYON LİRA

    Geçen sezon 7 milyon lira kazanan Sergen Hoca'ya 10 milyon lira teklif eden siyah-beyazlılara olumsuz yanıt veren başarılı teknik adamın 14 milyon lira istediği öğrenildi.

    6 transfer isteği ve 14 milyon lira maaş beklentisi olan genç teknik adamın isteği yapılacak toplantının ardından değerlendirilecek. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tatlıya bağlanılması bekleniyor.

    Sergen Yalçın ın Beşiktaş tan istekleri #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir