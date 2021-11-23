Sergen Yalçın'ın devre arası konuşması

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, üst üste gelen mağlubiyetler ve isteksiz futbolun ardından futbolcularla yaptığı konuşmayı, spor yorumcusu Ali Ece ortaya çıkardı.

Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta toparlanmak için futbolcularla sık sık toplantılar düzenlenirken spor yorumcusu Ali Ece'nin, YouTube kanalı Vole'deki Son Raund programında söylediği sözler ise dikkat çekti.

"SİZ BENİ TAKIMIN BAŞINDA İSTEMİYOR MUSUNUZ?"

Alanyaspor maçında devre arasına 1-0 yenik durumda giden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın, futbolcularla soyunma odasında konuştuğunu söyleyen Ali Ece, deneyimli teknik adamın, "Siz beni takımda istemiyor musunuz takımın başında?" diyerek oyunculara sitem ettiğini söyledi.

Beşiktaşlı futbolcular bu konuşmanın ardından biraz toparlansa da maçı 2-0 mağlup tamamladı.

Bilindiği üzere Sergen Yalçın, maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajda da şunları söylemişti:

"Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Bu sonuçlar, oynanan oyunlar... Sorumlu olan benim. Alması gereken de benim. Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam."

"ENERJİ YOKTU"

"Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç. Hiçbir şey yapmadık! Hiçbir görüntü vermedik! Mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubu vardı. Enerji yoktu. Bizi üzen taraflar bunlar."





"BAHANELER ÜRETMEK İSTEMİYORUM"

"Çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün bahane üretecek bir durum yok. Biz sağlamız. İyi antrenman yapıyoruz. Oyuncuları psikolojik ve fiziksel olarak destekliyoruz. Ancak, bizim psikolojimiz bozuldu. Çok üzgünüz."