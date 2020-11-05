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    Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

    Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 22:42
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    Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

    Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

    TÜM EKİP MUTLULUK DİLEDİ

    Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

    Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi.

    Sergen Yalçın ın doğum günü kutlandı #1

    Sergen Yalçın ın doğum günü kutlandı #2

    Sergen Yalçın ın doğum günü kutlandı #3

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