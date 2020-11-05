Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

TÜM EKİP MUTLULUK DİLEDİ

Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi.