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Sergen Yalçın'ın gözyaşları
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 22:57
- Güncelleme : 15.05.2021 - 23:07
Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ağlaması dikkat çekti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu.
Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.
Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.
Sergen Yalçın'ın gözyaşları - İZLE
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)