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    Sergen Yalçın'ın gözyaşları

    Sergen Yalçın'ın gözyaşları

    Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 22:57
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 23:07
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    Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ağlaması dikkat çekti.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu.

    Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.

    Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.

    Sergen Yalçın'ın gözyaşları - İZLE

    Sergen Yalçın ın gözyaşları #1

    Sergen Yalçın ın gözyaşları #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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