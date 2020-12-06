Sergen Yalçın'ın ilk isteği: Futbolcuların sözleşmesini uzatın

Yeni sözleşme konusunda aceleye gerek olmadığını yönetime ileten Sergen Yalçın, kontratı bitecek futbolculara daha fazla ağırlık verilmesini istedi.

Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca, "Sözleşme konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

"KONTRATI BİTEN İSİMLERLE GÖRÜŞÜN"

Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim. Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsek ikinci devre bu konuları da gündemden kaldırmış ve daha rahat oluruz." dediği belirtildi.

KİMLERİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR?

Sergen Yalçın bu sözleriyle Dorukhan Toköz, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi önemli isimleri gelecek sezon da takımda görmek istediğini mesajını verdi.