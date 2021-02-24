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    Sergen Yalçın'ın kafasındaki 11

    Sergen Yalçın'ın kafasındaki 11

    Süper Lig'in 27. haftasında evinde Denizlispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:10
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    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

    GHEZZAL, MONTERO VE CENK YOK

    Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk ve Montero mücadelede forma giyemeyecek.

    Sergen Yalçın ın kafasındaki 11 #1

    RIDVAN'LA OĞUZHAN İYİLEŞTİ

    Kartal'da sakatlıktan kurtulan Rıdvan Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup ise şans verilmesi halinde karşılaşmada oynayabilecek.

    GHEZZAL'IN YERİNE YA GÖKHAN YA N'KOUDOU

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre veya N'Koudou'yu oynatmayı planladığı öğrenildi.

    İlk olarak Töre'yi düşünen 48 yaşındaki teknik adamın, Larin'i sağ kanada atıp N'Koudou'yu sol tarafta da kullanabileceği belirtildi.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

    Sergen Yalçın ın kafasındaki 11 #2

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