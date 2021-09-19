Sergen Yalçın'ın kaleci seçimi

Bu sezon geçtiğimiz yıla göre daha alternatifli bir kadro kuran Beşiktaş'ta as kalecinin kim olacağı da merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezon genç yaşta Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu, son zamanlardaki formuyla da dikkat çekerken forma rekabetinde olduğu Mert Günok'un da Antalyaspor maçındaki kritik kurtarışları Sergen Yalçın'ın işini zorlaştırdı.

MERT DAHA TECRÜBELİ

As takımda hangi oyuncunun oynayacağına bir türlü karar veremeyen başarılı teknik adamın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Ersin Destanoğlu'ndan daha tecrübeli olan Mert Günok'a şans vermesi beklense de son karar yapılan idmanların ardından verilecek.

Antalyaspor maçında Wright'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermeyen Mert, bu kurtarışıyla takımını maçta tutmuş ve siyah-beyazlılar enfes bir geri dönüşle maçı 3-2 kazanmıştı.

ERSİN HENÜZ LİGDE GOL YEMEDİ

Öte yandan Ersin Destanoğlu da Borussia Dortmund maçındaki formuyla Şampiyonlar Ligi seviyesine olduğunu da ispat etmiş oldu. Bu sezon ligde kalesinde gol görmeyen 20 yaşındaki file bekçisinin adı sık sık Avrupa takımlarıyla da anılıyor.