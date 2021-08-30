Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı programda Karagümrük maçında 4. hakemle yaşadığı olayı anlattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programına katıldı.

Programda Yalçın, Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon'un sorularını yanıtladı.

Yalçın Karagümrük maçında 4. hakemle yaşadığı yabancı kuralı olayını da anlattı.

Sergen Yalçın'ın Karagümrük maçında hakemle yaşadığı olay İZLE



"NECİP'İ SOKALIM DA GARANTİ OLSUN"

Sergen Yalçın programda, "Hakem bize sahada 3 Türk olması gerektiğini söylüyor. Biz de diyoruz ki sahada 8 yabancı var. Kural 8 yabancı kuralı mı, 3 Türk kuralı mı?

Kenarda tartışılıyor, bizim merkezde 2 oyuncumuz var. En son dedim 'yahu bırak lanet olsun Necip'i çağır sokalım bir an evvel de garanti olsun." ifadelerini kullandı.



