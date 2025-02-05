Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Futbol dünyasının acı kaybı...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında vefat etti.

Gürsoy Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda kanser tedavisi görüyordu.

Yalçın’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.

KARDEŞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Beşiktaş Kulübü'nden başsağlığı mesajı paylaşıldı. Siyah-beyazlı takımdan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Beşiktaş JK